SpaceX вивела на орбіту нову партію супутників: відео запуску ракети
Компанія SpaceX, яка належить мільярдеру Ілону Маску, здійснила черговий запуск ракети Falcon-9 із 52 супутниками Starlink.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт SpaceX.
Watch Falcon 9 launch 52 @Starlink satellites to orbit https://t.co/bJFjLCiTbK https://t.co/OuGH2NXbCB— SpaceX (@SpaceX) May 31, 2023
Повне відео операції
Запуск було здійснено о 09:02 за київським часом із космодрому Вандерберг в Каліфорнії. Вже через 24 хвилин пресслужба повідомила про успішне розгортання усіх супутників на орбіті.
Liftoff! pic.twitter.com/X3CfnaACVC— SpaceX (@SpaceX) May 31, 2023
Момент запуску ракети
Перший ступінь, зі свого боку, приземлився на дрон Of Course I Still Love You через 9 хвилин з початку операції.
Falcon 9’s first stage has landed on the Of Course I Still Love You droneship pic.twitter.com/y1GYqLL97w— SpaceX (@SpaceX) May 31, 2023
Приземлення першого ступеня
Варто додати, що компанія вже має дозвіл на запуск 12 000 супутників Starlink на орбіту і подала заявку на запуск ще 30 000 супутників.
Що таке Starlink?
Starlink - це платформа супутникового інтернету, яка належить компанії Ілона Маска SpaceX. Розробку проєкту розпочали ще у 2015 році, а тестові прототипи вивели на орбіту у 2018.
З того моменту система надає доступ до широкосмугового інтернету у будь-якій точці планети. Проєкт, зі свого боку, продовжує розвиватись, а компанія виводить на орбіту все більшу кількість супутників.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.