SpaceX вивела на орбіту нову партію супутників: відео запуску ракети

Повне відео операції

Запуск було здійснено о 09:02 за київським часом із космодрому Вандерберг в Каліфорнії. Вже через 24 хвилин пресслужба повідомила про успішне розгортання усіх супутників на орбіті.

Момент запуску ракети

Перший ступінь, зі свого боку, приземлився на дрон Of Course I Still Love You через 9 хвилин з початку операції.

Falcon 9’s first stage has landed on the Of Course I Still Love You droneship pic.twitter.com/y1GYqLL97w — SpaceX (@SpaceX) May 31, 2023

Приземлення першого ступеня

Варто додати, що компанія вже має дозвіл на запуск 12 000 супутників Starlink на орбіту і подала заявку на запуск ще 30 000 супутників.

Що таке Starlink?

Starlink - це платформа супутникового інтернету, яка належить компанії Ілона Маска SpaceX. Розробку проєкту розпочали ще у 2015 році, а тестові прототипи вивели на орбіту у 2018.

З того моменту система надає доступ до широкосмугового інтернету у будь-якій точці планети. Проєкт, зі свого боку, продовжує розвиватись, а компанія виводить на орбіту все більшу кількість супутників.