ua ru
Ср, 31 травня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

SpaceX вивела на орбіту нову партію супутників: відео запуску ракети

Новость на русском →
Середа 31 травня 2023 13:32
SpaceX вивела на орбіту нову партію супутників: відео запуску ракети Фото: SpaceX вивела на орбіту нову партію супутників (twitter.com/SpaceX)
Автор: Сергій Пишкін

Компанія SpaceX, яка належить мільярдеру Ілону Маску, здійснила черговий запуск ракети Falcon-9 із 52 супутниками Starlink.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт SpaceX.

Повне відео операції

Запуск було здійснено о 09:02 за київським часом із космодрому Вандерберг в Каліфорнії. Вже через 24 хвилин пресслужба повідомила про успішне розгортання усіх супутників на орбіті.

Момент запуску ракети

Перший ступінь, зі свого боку, приземлився на дрон Of Course I Still Love You через 9 хвилин з початку операції.

Приземлення першого ступеня

Варто додати, що компанія вже має дозвіл на запуск 12 000 супутників Starlink на орбіту і подала заявку на запуск ще 30 000 супутників.

Що таке Starlink?

Starlink - це платформа супутникового інтернету, яка належить компанії Ілона Маска SpaceX. Розробку проєкту розпочали ще у 2015 році, а тестові прототипи вивели на орбіту у 2018.

З того моменту система надає доступ до широкосмугового інтернету у будь-якій точці планети. Проєкт, зі свого боку, продовжує розвиватись, а компанія виводить на орбіту все більшу кількість супутників.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
SpaceX Илон Маск Сполучені Штати Америки
NEWS
Майже півтисячі знищених окупантів: оновлені втрати росіян за добу
Майже півтисячі знищених окупантів: оновлені втрати росіян за добу
DAILY
Херсонець Олексій Сівак: У полоні росіяни били струмом і говорили, що з мирними не воюють
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна Херсонець Олексій Сівак: У полоні росіяни били струмом і говорили, що з мирними не воюють