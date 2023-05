SpaceX вывела на орбиту новую партию спутников: видео запуска ракеты

Полное видео операции

Запуск был осуществлен в 09:02 по киевскому времени из космодрома Вандерберг в Калифорнии. Уже через 24 минуты пресс-служба сообщила об успешном развертывании всех спутников на орбите.

Момент запуска ракеты

Первая ступень, со своей стороны, приземлилась на дрон Of Course I Still Love You через 9 минут с начала операции.

Falcon 9's first stage has landed on Of Course I Still Love You droneship pic.twitter.com/y1GYqLL97w — SpaceX (@SpaceX) May 31, 2023

Приземление первой ступени

Стоит добавить, что у компании уже есть разрешение на запуск 12 000 спутников Starlink на орбиту. Также она подала заявку на запуск еще 30 000 спутников.

Что такое Starlink?

Starlink - это платформа спутникового интернета, которая принадлежит компании Илона Маска SpaceX. Разработку проекта начали еще в 2015 году, а тестовые прототипы вывели на орбиту в 2018.

С того момента система предоставляет доступ к широкополосному интернету в любой точке планеты. Проект, в свою очередь, продолжает развиваться, а компания выводит на орбиту все большее количество спутников.