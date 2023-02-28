SpaceX вивела на орбіту новітні супутники V2 mini: відео запуску ракети

Компанія Ілона Маска SpaceX запустила в космос супутники V2 mini. Апарат надаватиме покращений сигнал для системи інтернету Starlink.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Space .

Запуск ракети-носія Falcon 9 із 21 супутником V2 mini на борту відбувся з космодрому у Флориді о 01:13 за київським часом.

Спочатку компанія планувала здійснити запуск на п'ять годин раніше, однак була змушена перенести його через застереження щодо "космічної погоди" - явищ, які ідбуваються у верхніх шарах земної атмосфери, в іоносфері і навколоземному космічному просторі.

Вже через 64,5 хвилини після запуску група супутників Starlink була розгорнута.