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SpaceX вывела на орбиту новейшие спутники V2 mini: видео запуска ракеты

Фото: SpaceX вывела на орбиту новейшие спутники V2 mini: видео запуска ракеты (wikimedia.by/SpaceX)
Автор: Сергей Пышкин

Компания Илона Маска SpaceX запустила в космос спутники V2 mini. Аппарат будет предоставлять усовершенствованный сигнал для системы интернета Starlink.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Space.

Запуск ракеты-носителя Falcon 9 с 21 спутником V2 mini на борту состоялся с космодрома во Флориде в 01:13 по киевскому времени.

Сначала компания планировала осуществить запуск на пять часов раньше, однако была вынуждена перенести его из-за "космической погоды" - явлений, которые происходят в верхних слоях земной атмосферы, в ионосфере и околоземном космическом пространстве.

Уже через 64,5 минуты после запуска группа спутников Starlink развернулась.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что компания Илона Маска SpaceX недавно показала фотографию своих спутников Starlink V2 Mini следующего поколения.

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