SpaceX вивела на орбіту додаткову партію супутників Starlink: відео запуску ракети

Компанія SpaceX, яка належить мільярдеру Ілону Маску, вивела на орбіту чергову партію з 22 мінісупутників системи Starlink.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на SpaceX .

Watch Falcon 9 launch 22 @Starlink satellites to orbit https://t.co/hzc4vY398Z — SpaceX (@SpaceX) September 24, 2023

Запуск ракети було здійснено з 40-го комплексу на базі американських Космічних сил на мисі Канаверал у Флориді о 06:38 за київським часом. Вже близько через годину після старту ракети усі супутники були виведені на орбіту.

Перший ступінь ракети-носія після відокремлення здійснив керовану вертикальну посадку на морську платформу-дрон Just Read the Instructions. Платформа, зі свого боку, розташована в Атлантиці.

Falcon 9’s first stage has landed on the Just Read the Instructions droneship, the second booster in our fleet with 17 launches and landings pic.twitter.com/b6USZIjwx7 — SpaceX (@SpaceX) September 24, 2023

Що таке Starlink?

Starlink є інноваційною платформою супутникового інтернету, проєкт якої розпочали ще у 2015 році. Перші прототипи були запущені на орбіту у 2018. Завдяки системі користувачі мають можливість отримати доступ до високошвидкісного Інтернету практично в будь-якому куточку планети.