SpaceX вивела на орбіту додаткову партію супутників Starlink: відео запуску ракети

Запуск ракети було здійснено з 40-го комплексу на базі американських Космічних сил на мисі Канаверал у Флориді о 06:38 за київським часом. Вже близько через годину після старту ракети усі супутники були виведені на орбіту.

Перший ступінь ракети-носія після відокремлення здійснив керовану вертикальну посадку на морську платформу-дрон Just Read the Instructions. Платформа, зі свого боку, розташована в Атлантиці.

Falcon 9’s first stage has landed on the Just Read the Instructions droneship, the second booster in our fleet with 17 launches and landings pic.twitter.com/b6USZIjwx7