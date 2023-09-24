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SpaceX вывела на орбиту дополнительную партию спутников Starlink: видео запуска ракеты

Воскресенье 24 сентября 2023 09:34
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SpaceX вывела на орбиту дополнительную партию спутников Starlink: видео запуска ракеты Фото: SpaceX вывела на орбиту дополнительную партию спутников Starlink (twitter.com/SpaceX)
Автор: Сергей Пышкин

Компания SpaceX, принадлежащая миллиардеру Илону Маску, вывела на орбиту очередную партию из 22 миниспутников системы Starlink.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на SpaceX.

Запуск ракеты был осуществлен с 40-го комплекса на базе американских Космических сил на мысе Канаверал во Флориде в 06:38 по киевскому времени. Уже через час после старта ракеты все спутники были выведены на орбиту.

Первая ступень ракеты-носителя после отделения совершила управляемую вертикальную посадку на морскую платформу-дрон Just Read the Instructions. Платформа, в свою очередь, расположена в Атлантике.

Что такое Starlink?

Starlink является инновационной платформой спутникового Интернета, проект которой начали еще в 2015 году. Первые прототипы были запущены на орбиту в 2018 году. Благодаря системе пользователи имеют возможность получить доступ к высокоскоростному Интернету практически в любом уголке планеты.

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