SpaceX вывела на орбиту дополнительную партию спутников Starlink: видео запуска ракеты

Запуск ракеты был осуществлен с 40-го комплекса на базе американских Космических сил на мысе Канаверал во Флориде в 06:38 по киевскому времени. Уже через час после старта ракеты все спутники были выведены на орбиту.

Первая ступень ракеты-носителя после отделения совершила управляемую вертикальную посадку на морскую платформу-дрон Just Read the Instructions. Платформа, в свою очередь, расположена в Атлантике.

Falcon 9's first stage has landed on Just Read the Instructions droneship, the second booster in our fleet with 17 launches and landings pic.twitter.com/b6USZIjwx7 — SpaceX (@SpaceX) September 24, 2023