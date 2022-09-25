SpaceX вивела на орбіту більше 50 супутників Starlink: відео запуску ракети

Компанія Ілона Маска SpaceX здійснила черговий успішний запуск супутників Starlink у космос. Цього ж разу, на орбіту вивели ще 52 супутника.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу SpaceX.

Операція розпочалась в неділю вранці. Ракету-носій Falcon 9 запустили з космодрому на мисі Канаверал, штат Флорида. Трохи пізніше перший ступінь приземлився на плавучу платформу A Shortfall of Gravitas в Атлантичному океані.

Починаючи з травня 2019 року компанія вивела на орбіту вже 62 групи інтернет-супутників. Попри те, що частина супутників вийшла з ладу, більше трьох тисяч апаратів Starlink залишаються на орбіті в робочому стані.