SpaceX вывела на орбиту более 50 спутников Starlink: видео запуска ракеты

Компания Илона Маска SpaceX совершила очередной успешный запуск спутников Starlink в космос. На этот раз на орбиту вывели еще 52 спутника.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу SpaceX.
Операция началась утром в воскресенье. Ракету-носитель Falcon 9 запустили с космодрома на мысе Канаверал, штат Флорида. Чуть позже первая ступень приземлилась на плавучую платформу A Shortfall of Gravitas в Атлантическом океане.
Начиная с мая 2019 компания вывела на орбиту уже 62 группы интернет-спутников. Несмотря на то, что часть спутников вышла из строя, более трех тысяч аппаратов Starlink остаются на орбите в рабочем состоянии.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что в предыдущий раз компания Маска SpaceX вывела на орбиту 54 спутника.
Между тем, миллиардер заявил о готовности предоставить иранцам доступ к интернету Starlink на фоне протестов в стране.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.