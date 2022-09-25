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SpaceX вывела на орбиту более 50 спутников Starlink: видео запуска ракеты

Фото: SpaceX вывела на орбиту более 50 спутников Starlink (starlink.com)
Автор: Сергей Пышкин

Компания Илона Маска SpaceX совершила очередной успешный запуск спутников Starlink в космос. На этот раз на орбиту вывели еще 52 спутника.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу SpaceX.

Операция началась утром в воскресенье. Ракету-носитель Falcon 9 запустили с космодрома на мысе Канаверал, штат Флорида. Чуть позже первая ступень приземлилась на плавучую платформу A Shortfall of Gravitas в Атлантическом океане.

Начиная с мая 2019 компания вывела на орбиту уже 62 группы интернет-спутников. Несмотря на то, что часть спутников вышла из строя, более трех тысяч аппаратов Starlink остаются на орбите в рабочем состоянии.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что в предыдущий раз компания Маска SpaceX вывела на орбиту 54 спутника.

Между тем, миллиардер заявил о готовности предоставить иранцам доступ к интернету Starlink на фоне протестов в стране.

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SpaceX