SpaceX вивела на орбіту арабський супутник BADR-8: відео запуску ракети

Компанія SpaceX, яка належить мільярдеру Ілону Маску, здійснила черговий запуск ракети Falcon 9. Цього разу вивела на орбіту телекомунікаційний супутник BADR-8 арабського оператора Arabsat.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт SpaceX.
Повне відео операції
Запуск відбувся о 07:30 за київським часом з 40-го стартового комплексу на базі американських космічних сил на мисі Канаверал у Флориді.
Момент запуску ракети
Перший ступінь ракети успішно приземлився на корабель-дрон Just Read the Instructions вже через 8 хвилин після початку операції.
Приземлення першого ступеня
Супутник компанії Arabsat було розгорнуто на 37 хвилині.
Варто додати, що апарат призначений для забезпечення зв'язку в Європі, на Близькому Сході, в Африці та Центральній Азії. Завдяки модулю TELEO - він здатний забезпечувати оптичний зв'язок на гігабітних швидкостях.
Вага супутника станови 4,5 тонни.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що SpaceX нещодавно запустила до Міжнародної космічної станції екіпаж з чотирьох людей.
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