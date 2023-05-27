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SpaceX вивела на орбіту арабський супутник BADR-8: відео запуску ракети

Фото: SpaceX вивела на орбіту арабський супутник Arabsat (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Компанія SpaceX, яка належить мільярдеру Ілону Маску, здійснила черговий запуск ракети Falcon 9. Цього разу вивела на орбіту телекомунікаційний супутник BADR-8 арабського оператора Arabsat.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт SpaceX.

Повне відео операції

Запуск відбувся о 07:30 за київським часом з 40-го стартового комплексу на базі американських космічних сил на мисі Канаверал у Флориді.

Момент запуску ракети

Перший ступінь ракети успішно приземлився на корабель-дрон Just Read the Instructions вже через 8 хвилин після початку операції.

Приземлення першого ступеня

Супутник компанії Arabsat було розгорнуто на 37 хвилині.

Варто додати, що апарат призначений для забезпечення зв'язку в Європі, на Близькому Сході, в Африці та Центральній Азії. Завдяки модулю TELEO - він здатний забезпечувати оптичний зв'язок на гігабітних швидкостях.

Вага супутника станови 4,5 тонни.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що SpaceX нещодавно запустила до Міжнародної космічної станції екіпаж з чотирьох людей.

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