SpaceX вивела на орбіту арабський супутник BADR-8: відео запуску ракети

Повне відео операції

Запуск відбувся о 07:30 за київським часом з 40-го стартового комплексу на базі американських космічних сил на мисі Канаверал у Флориді.

Момент запуску ракети

Перший ступінь ракети успішно приземлився на корабель-дрон Just Read the Instructions вже через 8 хвилин після початку операції.

Приземлення першого ступеня

Супутник компанії Arabsat було розгорнуто на 37 хвилині.

Варто додати, що апарат призначений для забезпечення зв'язку в Європі, на Близькому Сході, в Африці та Центральній Азії. Завдяки модулю TELEO - він здатний забезпечувати оптичний зв'язок на гігабітних швидкостях.

Вага супутника станови 4,5 тонни.