Ракета SpaceX Falcon 9 запустила корабель з екіпажем із чотирьох людей на МКС

До складу екіпажу входять автогонщик та бізнесмен Джон Шоффнер, а також саудівські космонавти Алі аль-Карні та Райяна Барнауї. Командир екіпажу – ветеран космічних польотів, екс-космонавт NASA Пеггі Уітсон.

Очікується, що наступні 16 годин вони проведуть на борту Crew Dragon, коли він вільно пролітатиме навколо земної орбіти, виконуючи обережні маневри, щоб вирівнятися з Міжнародною космічною станцією. Космічний корабель має пристикуватися до орбітальної лабораторії приблизно за 12 годин після запуску.

