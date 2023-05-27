SpaceX вывела на орбиту арабский спутник BADR-8: видео запуска ракеты

Компания SpaceX, принадлежащая миллиардеру Илону Маску, совершила очередной запуск ракеты Falcon 9. На этот раз вывела на орбиту телекоммуникационный спутник BADR-8 арабского оператора Arabsat.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт SpaceX.
Полное видео операции
Запуск состоялся в 07:30 по киевскому времени с 40-го стартового комплекса на базе американских космических сил на мысе Канаверал во Флориде.
Момент запуска ракеты
Первая ступень ракеты успешно приземлилась на корабль-дрон Just Read the Instructions уже через 8 минут после начала операции.
Приземление первой ступени
Спутник компании Arabsat был развернут на 37 минуте.
Стоит добавить, что аппарат предназначен для обеспечения связи в Европе, на Ближнем Востоке, в Африке и Центральной Азии. Благодаря модулю TELEO - он способен обеспечивать оптическую связь на гигабитных скоростях.
Вес спутника составлял 4,5 тонны.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что SpaceX недавно запустила к Международной космической станции экипаж из четырех человек.
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