SpaceX вивела на орбіту 49 супутників Starlink: відео запуску ракети

Як пише Space, запуск ракети-носія Falcon 9 із 49 супутниками на борту відбувся о 18:15 за київським часом з космодрому в американському штаті Каліфорнія.

Перший ступінь Falcon 9 повернувся на Землю через 8 хвилин й 45 секунд та приземлився на платформу Of Course I Still Love You, яка була розташована поруч з узбережжям Каліфорнії.