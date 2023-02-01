SpaceX вивела на орбіту 49 супутників Starlink: відео запуску ракети

Американська компанія SpaceX, яка належить Ілону Маску, вивела на навколоземну орбіту ще 49 супутників системи Starlink.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт SpaceX.
Як пише Space, запуск ракети-носія Falcon 9 із 49 супутниками на борту відбувся о 18:15 за київським часом з космодрому в американському штаті Каліфорнія.
Перший ступінь Falcon 9 повернувся на Землю через 8 хвилин й 45 секунд та приземлився на платформу Of Course I Still Love You, яка була розташована поруч з узбережжям Каліфорнії.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що нещодавно SpaceX запустила рекордну для Falcon 9 кількість супутників Starlink.
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