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SpaceX вывела на орбиту 49 спутников Starlink: видео запуска ракеты

Фото: SpaceX вывела на орбиту 49 спутников Starlink (flickr.com)
Автор: Сергей Пышкин

Американская компания SpaceX, принадлежащая Илону Маску, вывела на околоземную орбиту еще 49 спутников системы Starlink.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт SpaceX.

Как пишет Space, запуск ракеты-носителя Falcon 9 с 49 спутниками на борту состоялся в 18:15 по киевскому времени с космодрома в американском штате Калифорния.

Первая ступень Falcon 9 вернулась на Землю через 8 минут и 45 секунд и приземлилась на платформу Of Course I Still Love You, расположенную рядом с побережьем Калифорнии.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что недавно SpaceX запустила рекордное для Falcon 9 количество спутников Starlink.

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SpaceX