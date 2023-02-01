SpaceX вывела на орбиту 49 спутников Starlink: видео запуска ракеты

Американская компания SpaceX, принадлежащая Илону Маску, вывела на околоземную орбиту еще 49 спутников системы Starlink.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт SpaceX.
Как пишет Space, запуск ракеты-носителя Falcon 9 с 49 спутниками на борту состоялся в 18:15 по киевскому времени с космодрома в американском штате Калифорния.
Первая ступень Falcon 9 вернулась на Землю через 8 минут и 45 секунд и приземлилась на платформу Of Course I Still Love You, расположенную рядом с побережьем Калифорнии.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что недавно SpaceX запустила рекордное для Falcon 9 количество спутников Starlink.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.