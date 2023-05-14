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SpaceX вивела на орбіту чергову партію супутників Starlink: відео запуску ракети

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Неділя 14 травня 2023 10:03
SpaceX вивела на орбіту чергову партію супутників Starlink: відео запуску ракети Фото: SpaceX вивела на орбіту чергову партію супутників Starlink (twitter.com/SpaceX)
Автор: Сергій Пишкін

Компанія мільярдера Ілона Маска SpaceX вивела на орбіту чергову партію з 56 супутників Starlink.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт SpaceX.

Запуск ракети відбувся зі 40-го стартового комплексу бази американських Космічних сил на мисі Канаверал у Флориді о 08:03 за київським часом. Близько через годину з початку місії - компанія повідомила про успішне розгортання супутників.

Перший ступінь успішно приземлився о 08:12 на платформу Just Read the Introduction.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про попередню місію SpaceX під час якої компанія також здійснила запуск ракети з супутниками Starlink.

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