SpaceX вивела на орбіту чергову партію супутників Starlink: відео запуску ракети

Компанія мільярдера Ілона Маска SpaceX вивела на орбіту чергову партію з 56 супутників Starlink.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт SpaceX.

Перший ступінь успішно приземлився о 08:12 на платформу Just Read the Introduction.

Запуск ракети відбувся зі 40-го стартового комплексу бази американських Космічних сил на мисі Канаверал у Флориді о 08:03 за київським часом. Близько через годину з початку місії - компанія повідомила про успішне розгортання супутників.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про попередню місію SpaceX під час якої компанія також здійснила запуск ракети з супутниками Starlink.

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