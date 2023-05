SpaceX вивела на орбіту чергову партію супутників Starlink: відео запуску ракети

Запуск ракети відбувся зі 40-го стартового комплексу бази американських Космічних сил на мисі Канаверал у Флориді о 08:03 за київським часом. Близько через годину з початку місії - компанія повідомила про успішне розгортання супутників.

Перший ступінь успішно приземлився о 08:12 на платформу Just Read the Introduction.

Falcon 9’s first stage has landed on the Just Read the Instructions droneship pic.twitter.com/bYvC8sH9NX