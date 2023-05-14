SpaceX вивела на орбіту чергову партію супутників Starlink: відео запуску ракети
Компанія мільярдера Ілона Маска SpaceX вивела на орбіту чергову партію з 56 супутників Starlink.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт SpaceX.
Watch Falcon 9 launch 56 @Starlink satellites to orbit https://t.co/SpsRVRsvz1 https://t.co/xvQDGs7OeW— SpaceX (@SpaceX) May 14, 2023
Запуск ракети відбувся зі 40-го стартового комплексу бази американських Космічних сил на мисі Канаверал у Флориді о 08:03 за київським часом. Близько через годину з початку місії - компанія повідомила про успішне розгортання супутників.
Liftoff! pic.twitter.com/zRIs6LGeMM— SpaceX (@SpaceX) May 14, 2023
Перший ступінь успішно приземлився о 08:12 на платформу Just Read the Introduction.
Falcon 9’s first stage has landed on the Just Read the Instructions droneship pic.twitter.com/bYvC8sH9NX— SpaceX (@SpaceX) May 14, 2023
Нагадаємо, РБК-Україна писало про попередню місію SpaceX під час якої компанія також здійснила запуск ракети з супутниками Starlink.
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