SpaceX вывела на орбиту 22 единицы новейших спутников V2 mini
Компания SpaceX, принадлежащая миллиардеру Илону Маску, запустила очередную партию спутников в космос. На этот раз вывела на орбиту 22 единицы новейших V2 mini.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт SpaceX.
Watch Falcon 9 опирается на Iridium OneWeb mission to orbit https://t.co/bJFjLCilmc https://t.co/MgVTD7Vu0j— SpaceX (@SpaceX) May 19, 2023
Полное видео запуска ракеты
Ракета Falcon 9, укомплектованная космическими спутниками следующего поколения Starlink, была запущена на станции космических сил на мысе Канаверал во Флориде.
Liftoff! pic.twitter.com/c8hzT8pqnf— SpaceX (@SpaceX) May 19, 2023
Момент запуска ракеты
Во время операции первая ступень ракеты вернулась на Землю около 8 минут спустя и приземлилась на беспилотный корабль "A Shortfall of Gravitas", который был расположен в Атлантическом океане у побережья Флориды.
Falcon 9's first stage has landed on the Shortfall of Gravitas droneship pic.twitter.com/yBjjF8J52x— SpaceX (@SpaceX) May 19, 2023
Момент приземления первой ступени
Чем особенны новейшие V2 mini?
Маск представил спутники нового поколения в феврале 2023 года. Следующее поколение отличается от предыдущего более мощными антеннами и доступом к новому набору частот, что, со своей стороны, обеспечивает большую пропускную способность.
Вес спутника составляет около 830 кг. Это, кстати, сократило количество аппаратов, которые можно разместить в Falcon 9 почти в три раза.
Напомним, РБК-Украина писало о прошлой операции SpaceX, во время которой компания вывела на орбиту очередную партию из 56 спутников Starlink.
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