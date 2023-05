SpaceX вывела на орбиту 22 единицы новейших спутников V2 mini

Полное видео запуска ракеты

Ракета Falcon 9, укомплектованная космическими спутниками следующего поколения Starlink, была запущена на станции космических сил на мысе Канаверал во Флориде.

Момент запуска ракеты

Во время операции первая ступень ракеты вернулась на Землю около 8 минут спустя и приземлилась на беспилотный корабль "A Shortfall of Gravitas", который был расположен в Атлантическом океане у побережья Флориды.

