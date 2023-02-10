SpaceX випробувала свою найпотужнішу ракету, яка має вирушити на Марс

У ході випробувань успішно відпрацювали 31 із 33 випробуваних двигунів першого ступеня: один не був запущений, а один заглух відразу після старту. За словами інженерів, 31 двигуна було б достатньо, щоб ракета вийшла на орбіту.

Понад 110 тисяч людей дивилися пряму трансляцію випробувань на сайті NASA. Стендові випробування ракети проходили на полігоні Starship у Бока-Чіка, штат Техас.

Починаючи з грудня 2020 року, компанія провела серію випробувальних польотів прототипів Starship на кілька миль вгору, щоб з'ясувати процедуру посадки. Після кількох невдалих спроб у травні 2021 року SpaceX вдалося запустити та приземлити Starship без пошкоджень.

Starship - це надважка багаторазова ракета нового покоління, у якої обидві ступені здатні сідати на хвіст. Її головною особливістю має стати можливість виводити на орбіту близько 150 тонн вантажу, а також дозаправляти корабель за допомогою паливних танкерів із модифікованих верхніх сходів.