SpaceX збирає гігантську ракету Starship: політ може відбутись вже в лютому

"У нас є реальні шанси на кінець лютого. Спроба запуску у березні виглядає дуже ймовірною", - заявив гендиректор SpaceX Ілон Маск на своїй сторінці у Twitter.

Запуск відбудеться з бази компанії Starbase у Південному Техасі. Ця знакова місія, очевидно, включатиме прототип Super Heavy під назвою Booster 7 і корабель Ship 24 Starship.

Starship складається з величезного прискорювача першого ступеня під назвою Super Heavy та верхнього ступеня заввишки 165 футів (50 метрів), відомого як Starship, обидва з яких призначені для повного повторного використання.

SpaceX had four rockets on four pads and two Dragons on orbit today—as CRS-26 Dragon departed the @space_station with Crew-5 Dragon still attached to the orbiting lab, Falcon Heavy rolled out of the hangar, two Falcon 9’s readied for launch, and Ship 24 was stacked onto Booster 7 pic.twitter.com/hJOcOVjRf7