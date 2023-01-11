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SpaceX збирає гігантську ракету Starship: політ може відбутись вже в лютому

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США, Середа 11 січня 2023 20:43
SpaceX збирає гігантську ракету Starship: політ може відбутись вже в лютому Фото: SpaceX готується до першого в історії орбітального випробувального польоту програми Starship (flickr.com/polarisprogramphotos)
Автор: Каріна Левицька

SpaceX готується до першого в історії орбітального випробувального польоту програми Starship, який може стартувати вже наступного місяця.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на SpaceX.

"У нас є реальні шанси на кінець лютого. Спроба запуску у березні виглядає дуже ймовірною", - заявив гендиректор SpaceX Ілон Маск на своїй сторінці у Twitter.

Запуск відбудеться з бази компанії Starbase у Південному Техасі. Ця знакова місія, очевидно, включатиме прототип Super Heavy під назвою Booster 7 і корабель Ship 24 Starship.

Starship складається з величезного прискорювача першого ступеня під назвою Super Heavy та верхнього ступеня заввишки 165 футів (50 метрів), відомого як Starship, обидва з яких призначені для повного повторного використання.

У перспективі Starship буде перевозити людей та вантажі на Місяць та Марс.

Раніше орбітальний політ вже неодноразово відкладався, переважно через проблеми з отриманням ліцензії на запуск від Федерального управління цивільної авіації США. Лише на екологічну експертизу в компанії пішло кілька місяців.

Нагадаємо, під час презентації Starship Ілон Маск показав, як відбуватиметься колонізація Марса.

Нагадаємо, в інтерв'ю вченому Маск запропонував політичну систему для перших поселенців на Марсі.

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