SpaceX збирає гігантську ракету Starship: політ може відбутись вже в лютому

SpaceX готується до першого в історії орбітального випробувального польоту програми Starship, який може стартувати вже наступного місяця.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на SpaceX .

"У нас є реальні шанси на кінець лютого. Спроба запуску у березні виглядає дуже ймовірною", - заявив гендиректор SpaceX Ілон Маск на своїй сторінці у Twitter.

Запуск відбудеться з бази компанії Starbase у Південному Техасі. Ця знакова місія, очевидно, включатиме прототип Super Heavy під назвою Booster 7 і корабель Ship 24 Starship.

Ship 24 stacked on Super Heavy Booster 7 at Starbase in Texas pic.twitter.com/hLcghfq349 — SpaceX (@SpaceX) January 10, 2023

Starship складається з величезного прискорювача першого ступеня під назвою Super Heavy та верхнього ступеня заввишки 165 футів (50 метрів), відомого як Starship, обидва з яких призначені для повного повторного використання.

SpaceX had four rockets on four pads and two Dragons on orbit today—as CRS-26 Dragon departed the @space_station with Crew-5 Dragon still attached to the orbiting lab, Falcon Heavy rolled out of the hangar, two Falcon 9’s readied for launch, and Ship 24 was stacked onto Booster 7 pic.twitter.com/hJOcOVjRf7 — SpaceX (@SpaceX) January 10, 2023

У перспективі Starship буде перевозити людей та вантажі на Місяць та Марс.

Раніше орбітальний політ вже неодноразово відкладався, переважно через проблеми з отриманням ліцензії на запуск від Федерального управління цивільної авіації США. Лише на екологічну експертизу в компанії пішло кілька місяців.