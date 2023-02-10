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SpaceX испытала свою самую мощную ракету, которая должна отправиться на Марс

Фото: SpaceX испытала свою самую мощную ракету (instagram.com/spacex)
Автор: Константин Широкун

Компания Илона Маска SpaceX провела наземное испытание своей новой мощной ракеты Starship, которая должна доставить людей на Марс.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The New York Times.

В ходе испытаний успешно отработали 31 из 33 опробованных двигателей первой ступени: один не был запущен, а один заглох сразу после старта. По словам инженеров, 31 мотора было бы достаточно, чтобы ракета вышла на орбиту.

Более 110 тысяч человек смотрели прямую трансляцию испытаний на сайте NASA. Стендовые испытания ракеты проходили на полигоне Starship в Бока-Чика, штат Техас.

Начиная с декабря 2020 года, компания провел серию испытательных полетов прототипов Starship на несколько миль вверх, чтобы выяснить процедуру посадки. После нескольких неудачных попыток в мае 2021 года SpaceX удалось запустить и приземлить Starship без повреждений.

Starship – это сверхтяжёлая многоразовая ракета нового поколения, у которой обе ступени способны садиться на хвост. Ее главной особенностью должна стать возможность выводить на орбиту около 150 тонн груза, а также дозаправлять корабль с помощью топливных танкеров с модифицированных верхних ступеней.

Ранее мы писали, что SpaceX готовится к первому в истории орбитальному испытательному полету программы Starship.

Напомним, во время презентации Starship Илон Маск показал, как будет происходить колонизация Марса.

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