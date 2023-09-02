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SpaceX відправила на орбіту військові супутники для попередження про ракетні атаки

Субота 02 вересня 2023 21:50
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SpaceX відправила на орбіту військові супутники для попередження про ракетні атаки Фото: SpaceX відправила на орбіту військові супутники для попередження про ракетні атаки (Getty Images) (space.com)
Автор: Валерія Поліщук

Компанія SpaceX після дводенної затримки вивела на орбіту новий комплекс військових супутників для Космічних сил США і одночасно побила свій власний рекорд швидкості польоту.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу SpaceX.

Ракета Falcon 9 з 13 космічними апаратами, призначеними для Агентства космічних розробок (SDA), була запущена 2 вересня з космодрому Ванденберг у Каліфорнії й успішно приземлилася на космодромі. Це був 13-й запуск першого ступеня ракети.

"Цей запуск став 61-м запуском компанії SpaceX 2023 року, що відповідає торішньому рекорду, а до кінця року залишається ще чотири місяці", - заявив інженер із надійності авіоніки компанії SpaceX Закарі Луппен.

За його словами, початкова спроба запуску місії Tranche 0 була зроблена компанією SpaceX 31 серпня, але була відкладена через несподівану реакцію одного з дев'яти двигунів першого ступеня Falcon 9.

Другу спробу, зроблену 1 вересня, також було скасовано приблизно за 12 хвилин до старту через проблеми з клапаном у наземному обладнанні.

Сьогоднішній запуск став другим у рамках програми Proliferated Warfighter Space Architecture (PWSA) - розгортання на низькій навколоземній орбіті мережі супутників, що забезпечують військовий зв'язок, сповіщення про ракети та їх відстеження.

Перший запуск у рамках PWSA відбувся у квітні, коли Falcon 9 вивела на орбіту 10 супутників.

Місії SpaceX

Наприкінці травня SpaceX вивела на орбіту арабський супутник BADR-8, призначений для забезпечення зв'язку в Європі, Близькому Сході, Африці та Центральній Азії.

А кількома днями раніше компанія Ілона Маска відправила в космос відразу 22 одиниці нових супутників V2 mini.

Крім того, у квітні SpaceX вперше спробувала запустити на орбіту свою найбільшу ракету Starship, яка має у майбутньому полетіти на Місяць та Марс. Однак для компанії Ілона Маска ці випробування закінчилися потужним вибухом.

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