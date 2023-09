SpaceX отправила на орбиту военные спутники для предупреждения о ракетных атаках

Ракета Falcon 9 с 13 космическими аппаратами, предназначенными для Агентства космических разработок (SDA), была запущена 2 сентября с космодрома Ванденберг в Калифорнии и успешно приземлилась на космодроме. Это был 13-й запуск первой ступени ракеты.

"Этот запуск стал 61-м запуском компании SpaceX в 2023 году, что соответствует прошлогоднему рекорду, а до конца года остается еще четыре месяца", - заявил инженер по надежности авионики компании SpaceX Закари Луппен.

По его словам, первоначальная попытка запуска миссии Tranche 0 была предпринята компанией SpaceX 31 августа, но была отложена из-за неожиданной реакции одного из девяти двигателей первой ступени Falcon 9.

Вторая попытка, предпринятая 1 сентября, также была отменена примерно за 12 минут до старта из-за проблемы с клапаном в наземном оборудовании.

Сегодняшний запуск стал вторым в рамках программы Proliferated Warfighter Space Architecture (PWSA) - развертывания на низкой околоземной орбите сети спутников, обеспечивающих военную связь, оповещение о ракетах и их отслеживание.

Первый запуск в рамках PWSA состоялся в апреле, когда Falcon 9 вывела на орбиту 10 спутников.

