SpaceX відклала ювілейний запуск Starship: у компанії назвали причину

SpaceX скасувала десятий запуск прототипа ракети Starship через технічні неполадки на стартовому майданчику в Техасі, відтермінувавши випробування нових матеріалів і тест посадки першого ступеня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пост SpaceX в Х.
Запуск, який мав відбутися 24 серпня 2025 року о 19:30 за східним часом. Його було скасовано за 30 хвилин до запланованого старту.
Компанія повідомила, що необхідно усунути проблеми з наземними системами.
Це вже не перший випадок, коли запуск Starship скасовується через технічні проблеми. Раніше цього року SpaceX стикалася з кількома невдачами, зокрема вибухами ракети під час спроб посадки та проблемами з паливною системою.
Нова дата запуску поки не оголошена, але SpaceX має резервні варіанти на 25 та 26 серпня 2025 року .
Нагадаємо, раніше мільярдер Ілон Маск анонсував, що ракета Starship вирушить на Марс наприкінці наступного року. У разі, якщо місія буде успішною, перші посадки людей на червону планету можуть відбутися через кілька років.
Він додав, що подальші місії на Марс і успішні посадки роботів будуть важливими етапами для підготовки до висадки людей.