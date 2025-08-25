RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Встреча Зеленского и Путина Мирные переговоры Война в Украине

SpaceX отложила юбилейный запуск Starship: в компании назвали причину

Фото: американский миллиардер Илон Маск и Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Оксана Гапончук

SpaceX отменила десятый запуск прототипа ракеты Starship из-за технических неполадок на стартовой площадке в Техасе, отсрочив испытания новых материалов и тест посадки первой ступени.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост SpaceX в Х.

Запуск, который должен был состояться 24 августа 2025 года в 19:30 по восточному времени. Он был отменен за 30 минут до запланированного старта.

Компания сообщила, что необходимо устранить проблемы с наземными системами.

Этот запуск был важным этапом в программе Starship, поскольку имел целью испытать новые материалы для термозащиты, а также провести мягкую посадку первой ступени (Super Heavy) в Мексиканском заливе и попробовать посадку корабля в Индийском океане. Кроме того, планировалось выпустить в космос восемь имитаторов спутников Starlink.

Это уже не первый случай, когда запуск Starship отменяется из-за технических проблем. Ранее в этом году SpaceX сталкивалась с несколькими неудачами, в частности взрывами ракеты во время попыток посадки и проблемами с топливной системой.

Новая дата запуска пока не объявлена, но SpaceX имеет резервные варианты на 25 и 26 августа 2025 года.

 

SpaceX готовится к полету на Марс

Напомним, ранее миллиардер Илон Маск анонсировал, что ракета Starship отправится на Марс в конце следующего года. В случае, если миссия будет успешной, первые посадки людей на красную планету могут состояться через несколько лет.

Он добавил, что дальнейшие миссии на Марс и успешные посадки роботов будут важными этапами для подготовки к высадке людей.

Читайте РБК-Украина в Google News
SpaceXИлон Маск