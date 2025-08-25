SpaceX отложила юбилейный запуск Starship: в компании назвали причину

Запуск, который должен был состояться 24 августа 2025 года в 19:30 по восточному времени. Он был отменен за 30 минут до запланированного старта.

Компания сообщила, что необходимо устранить проблемы с наземными системами.

Этот запуск был важным этапом в программе Starship, поскольку имел целью испытать новые материалы для термозащиты, а также провести мягкую посадку первой ступени (Super Heavy) в Мексиканском заливе и попробовать посадку корабля в Индийском океане. Кроме того, планировалось выпустить в космос восемь имитаторов спутников Starlink.

Это уже не первый случай, когда запуск Starship отменяется из-за технических проблем. Ранее в этом году SpaceX сталкивалась с несколькими неудачами, в частности взрывами ракеты во время попыток посадки и проблемами с топливной системой.

Новая дата запуска пока не объявлена, но SpaceX имеет резервные варианты на 25 и 26 августа 2025 года.