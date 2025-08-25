SpaceX відклала ювілейний запуск Starship: у компанії назвали причину

SpaceX скасувала десятий запуск прототипа ракети Starship через технічні неполадки на стартовому майданчику в Техасі, відтермінувавши випробування нових матеріалів і тест посадки першого ступеня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пост SpaceX в Х.

Запуск, який мав відбутися 24 серпня 2025 року о 19:30 за східним часом. Його було скасовано за 30 хвилин до запланованого старту.

Компанія повідомила, що необхідно усунути проблеми з наземними системами.

Цей запуск був важливим етапом у програмі Starship, оскільки мав на меті випробувати нові матеріали для термозахисту, а також провести м'яку посадку першого ступеня (Super Heavy) в Мексиканській затоці та спробувати посадку корабля в Індійському океані. Крім того, планувалося випустити в космос вісім імітаторів супутників Starlink .

Це вже не перший випадок, коли запуск Starship скасовується через технічні проблеми. Раніше цього року SpaceX стикалася з кількома невдачами, зокрема вибухами ракети під час спроб посадки та проблемами з паливною системою.

Нова дата запуску поки не оголошена, але SpaceX має резервні варіанти на 25 та 26 серпня 2025 року .