SpaceX отложила юбилейный запуск Starship: в компании назвали причину
SpaceX отменила десятый запуск прототипа ракеты Starship из-за технических неполадок на стартовой площадке в Техасе, отсрочив испытания новых материалов и тест посадки первой ступени.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост SpaceX в Х.
Запуск, который должен был состояться 24 августа 2025 года в 19:30 по восточному времени. Он был отменен за 30 минут до запланированного старта.
Компания сообщила, что необходимо устранить проблемы с наземными системами.
Этот запуск был важным этапом в программе Starship, поскольку имел целью испытать новые материалы для термозащиты, а также провести мягкую посадку первой ступени (Super Heavy) в Мексиканском заливе и попробовать посадку корабля в Индийском океане. Кроме того, планировалось выпустить в космос восемь имитаторов спутников Starlink.
Это уже не первый случай, когда запуск Starship отменяется из-за технических проблем. Ранее в этом году SpaceX сталкивалась с несколькими неудачами, в частности взрывами ракеты во время попыток посадки и проблемами с топливной системой.
Новая дата запуска пока не объявлена, но SpaceX имеет резервные варианты на 25 и 26 августа 2025 года.
SpaceX готовится к полету на Марс
Напомним, ранее миллиардер Илон Маск анонсировал, что ракета Starship отправится на Марс в конце следующего года. В случае, если миссия будет успешной, первые посадки людей на красную планету могут состояться через несколько лет.
Он добавил, что дальнейшие миссии на Марс и успешные посадки роботов будут важными этапами для подготовки к высадке людей.