ua en ru
Пн, 25 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Встреча Зеленского и Путина Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

SpaceX отложила юбилейный запуск Starship: в компании назвали причину

Понедельник 25 августа 2025 04:15
UA EN RU
SpaceX отложила юбилейный запуск Starship: в компании назвали причину Фото: американский миллиардер Илон Маск и Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Оксана Гапончук

SpaceX отменила десятый запуск прототипа ракеты Starship из-за технических неполадок на стартовой площадке в Техасе, отсрочив испытания новых материалов и тест посадки первой ступени.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост SpaceX в Х.

Запуск, который должен был состояться 24 августа 2025 года в 19:30 по восточному времени. Он был отменен за 30 минут до запланированного старта.

Компания сообщила, что необходимо устранить проблемы с наземными системами.

SpaceX отложила юбилейный запуск Starship: в компании назвали причинуЭтот запуск был важным этапом в программе Starship, поскольку имел целью испытать новые материалы для термозащиты, а также провести мягкую посадку первой ступени (Super Heavy) в Мексиканском заливе и попробовать посадку корабля в Индийском океане. Кроме того, планировалось выпустить в космос восемь имитаторов спутников Starlink.

Это уже не первый случай, когда запуск Starship отменяется из-за технических проблем. Ранее в этом году SpaceX сталкивалась с несколькими неудачами, в частности взрывами ракеты во время попыток посадки и проблемами с топливной системой.

Новая дата запуска пока не объявлена, но SpaceX имеет резервные варианты на 25 и 26 августа 2025 года.

SpaceX готовится к полету на Марс

Напомним, ранее миллиардер Илон Маск анонсировал, что ракета Starship отправится на Марс в конце следующего года. В случае, если миссия будет успешной, первые посадки людей на красную планету могут состояться через несколько лет.

Он добавил, что дальнейшие миссии на Марс и успешные посадки роботов будут важными этапами для подготовки к высадке людей.

Читайте РБК-Украина в Google News
SpaceX Илон Маск
Новости
ВСУ освободили сразу три села на Донбассе: Сырский рассказал детали
ВСУ освободили сразу три села на Донбассе: Сырский рассказал детали
Аналитика
Атомные амбиции России. Как санкции и конкуренты могут остановить "Росатом"
Дмитрий Сидоровкорреспондент РБК-Украина Атомные амбиции России. Как санкции и конкуренты могут остановить "Росатом"