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SpaceX успішно доправила на МКС чотирьох астронавтів

Неділя 27 серпня 2023 19:27
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SpaceX успішно доправила на МКС чотирьох астронавтів Фото: космічний корабель SpaceX успішно пристикувався до МКС (twitter.com/NASA)
Автор: Каріна Левицька

Космічний корабель SpaceX із чотирма астронавтами на борту успішно пристикувався до Міжнародної космічної станції у межах спільної місії з NASA.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NASA.

"Стиковку підтверджено для Crew-7! О 16:16 годині космічний корабель Dragon з чотирма космічними мандрівниками на борту прибув до МКС", - сказано у повідомленні.

Задача Crew-7

Crew-7 стартував зі стартового комплексу 39A Космічного центру імені Кеннеді у Флориді вчора 26 серпня.

У NASA тоді повідомили, що ракета SpaceX Falcon 9 вивела на орбіту космічний корабель Dragon з астронавтом NASA Жасміном Могбелі, астронавтом ESA (Європейського космічного агентства) Андреасом Могенсеном, астронавтом JAXA (Японського агентства аерокосмічних досліджень) Сатоші Фурукавою та космонавтом Роскосмосу Костянтином Борисовим.

Передбачається, що Crew-7 проведе на МКС нові наукові дослідження. Експерименти включатимуть збір зразків мікроорганізмів ззовні космічної станції, перше дослідження реакції людини на різну тривалість космічного польоту та дослідження фізіологічних аспектів сну астронавтів.

Нагадаємо, наприкінці травня SpaceX вивела на орбіту арабський супутник BADR-8, призначений для забезпечення зв'язку в Європі, на Близькому Сході, в Африці та Центральній Азії.

А кількома днями раніше компанія Ілона Маска відправила в космос відразу 22 одиниці новітніх супутників V2 mini.

Крім того, цього квітня SpaceX вперше спробувала запустити на орбіту свою найбільшу ракету Starship, яка має у майбутньому полетіти на Місяць та Марс. Однак для компанії Ілона Маска ці випробування закінчилися потужним вибухом.

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