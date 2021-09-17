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В SpaceX рассказали о самочувствии первой гражданской миссии на орбите

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Пятница 17 сентября 2021 01:40
В SpaceX рассказали о самочувствии первой гражданской миссии на орбите Фото: SpaceX запустил первую гражданскую миссию 16 сентября (twitter.com/spacex)
Автор: Артур Родивилов

В SpaceX рассказали о самочувствии первой гражданской миссии на орбите. Экипаж первой гражданской миссии состоит из двух мужчин и двух женщин, при этом никто из них не является профессиональным астронавтом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter SpaceX.

В космос отправятся основатель компании Shift4 Payments Джаред Айзекман, оплативший полет, а также исследовательница Сиан Проктор, сотрудница больницы Хейли Арсено и инженер Кристофер Семборски.

"Экипаж здоров, счастлив и отдыхает с комфортом. Перед тем, как экипаж отправился спать, они 5,5 раз облетели Землю, завершили первый раунд научных исследований и съели пару обедов", - говорится в сообщении.

Арсено отличается от всех людей, когда-либо побывавших в космосе. В детстве девушка перенесла рак костей, из-за болезни ей ампутировали ногу. Она стала первым человеком с протезом в космосе.

Участники экспедиции отличаются от всех тех, кто ранее был в космосе. Увидеть Землю с орбиты смогут те, кто ранее никогда бы не позволили сделать это из-за проблем со здоровьем. Речь о Хейли Арсено. В детстве девушка перенесла рак костей. Из-за болезни нога была ампутирована, теперь Арсено передвигается с помощью протеза.

Подготовка экипажа велась с марта 2021 года, когда было объявлено о старте программы. Старт ракеты Falcon 9 с кораблем Crew Dragon состоялся 16 сентября.

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