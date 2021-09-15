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Полетят выше МКС. SpaceX ночью запустит первую гражданскую миссию: где смотреть

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Киев, Среда 15 сентября 2021 17:19
Полетят выше МКС. SpaceX ночью запустит первую гражданскую миссию: где смотреть Фото: SpaceX запустит первую гражданскую миссию 16 сентября (twitter.com/spacex)
Автор: Сергей Пышкин

Компания SpaceX, принадлежащая предпринимателю Илону Маску, готовится к старту миссии Inspiration4. Это первый полет в космос, участие в котором будут принимать гражданские.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на прямую трансляцию миссии.

Отмечается, что миссия начнется в 03:02 по киевскому времени.

Членами экипажа выступают:

  • Джаред Айзекман - командир миссии;
  • Ниас Проктор - пилот;
  • Хейли Арсенокс - бортовой врач;
  • Кристофер Семброски - бортовой инженер.

Что известно о Inspiration4:

  • это будет первая космическая миссия участие в которой примет только гражданский экипаж;

  • Falcon 9 Block 5 будет выступать в роли ракеты-носителя;

  • компания выбрала 16 сентября из-за пятичасового окна, однако погодные условия и технические проблемы могут вынудить SpaceX перенести запуск ракеты;

  • запуск ракеты состоится с космодрома в Космическом центре Кеннеди;

  • идея полета гражданского экипажа принадлежит командиру миссии - Айзекману. Таким образом бизнесмен планирует привлечь внимание людей к благотворительности.

Стоит добавить, что космический корабль должен будет подняться выше орбиты Международной космической станции и телескопа Hubble.

Полетят выше МКС. SpaceX ночью запустит первую гражданскую миссию: где смотретьФото: план полёта космического корабля в рамках миссии Inspiration4 (spacex.com)

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