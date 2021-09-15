Полетят выше МКС. SpaceX ночью запустит первую гражданскую миссию: где смотреть
Компания SpaceX, принадлежащая предпринимателю Илону Маску, готовится к старту миссии Inspiration4. Это первый полет в космос, участие в котором будут принимать гражданские.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на прямую трансляцию миссии.
Отмечается, что миссия начнется в 03:02 по киевскому времени.
Членами экипажа выступают:
- Джаред Айзекман - командир миссии;
- Ниас Проктор - пилот;
- Хейли Арсенокс - бортовой врач;
- Кристофер Семброски - бортовой инженер.
SpaceX completed a full rehearsal of launch day activities with the @Inspiration4x crew pic.twitter.com/ZxvKCNbMA0— SpaceX (@SpaceX) September 13, 2021
Что известно о Inspiration4:
- это будет первая космическая миссия участие в которой примет только гражданский экипаж;
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Falcon 9 Block 5 будет выступать в роли ракеты-носителя;
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компания выбрала 16 сентября из-за пятичасового окна, однако погодные условия и технические проблемы могут вынудить SpaceX перенести запуск ракеты;
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запуск ракеты состоится с космодрома в Космическом центре Кеннеди;
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идея полета гражданского экипажа принадлежит командиру миссии - Айзекману. Таким образом бизнесмен планирует привлечь внимание людей к благотворительности.
Falcon 9 and Dragon on pad 39A in Florida. Five-hour launch window for @inspiration4x opens at 8:02 p.m. EDT on September 15 https://t.co/bJFjLCzWdK pic.twitter.com/e7WTsNPavA— SpaceX (@SpaceX) September 15, 2021
Стоит добавить, что космический корабль должен будет подняться выше орбиты Международной космической станции и телескопа Hubble.
Фото: план полёта космического корабля в рамках миссии Inspiration4 (spacex.com)