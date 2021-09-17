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У SpaceX розповіли про самопочуття першої цивільної місії на орбіті

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П'ятниця 17 вересня 2021 01:40
У SpaceX розповіли про самопочуття першої цивільної місії на орбіті Фото: SpaceX запустив першу громадянську місію 16 вересня (twitter.com/spacex)
Автор: Артур Родивилов

У SpaceX розповіли про самопочуття першої цивільної місії на орбіті. Екіпаж складається з двох чоловіків і двох жінок, при цьому ніхто з них не є професійним астронавтом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter SpaceX.

У космос відправилися засновник компанії Shift4 Payments Джаред Айзекман, який оплатив політ, а також дослідниця Сіан Проктор, співробітниця лікарні Хейлі Арсено і інженер Крістофер Семборскі.

"Екіпаж здоровий, щасливий і відпочиває з комфортом. Перед тим, як екіпаж відправився спати, вони 5,5 раза облетіли Землю, завершили перший раунд наукових досліджень і з'їли пару обідів", - йдеться в повідомленні.

Арсено відрізняється від усіх людей, які коли-небудь побували в космосі. У дитинстві дівчина перенесла рак кісток, через хворобу їй ампутували ногу. Вона стала першою людиною з протезом у космосі.

Учасники експедиції відрізняються від усіх тих, хто раніше був у космосі. Побачити Землю з орбіти зможуть ті, хто раніше ніколи б не дозволили зробити це через проблеми зі здоров'ям.

Підготовка екіпажу велася з березня 2021 року, коли було оголошено про старт програми. Старт ракети Falcon 9 з кораблем Crew Dragon відбувся 16 Вересня.

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