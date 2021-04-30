SpaceX сьогодні може провести чергові випробування корабля Starship. Трансляція
Компанія SpaceX американського винахідника Ілона Маска сьогодні, 30 квітня, може здійснити чергові випробування корабля Starship. Цей корабель повинен доставити астронавтів на Місяць в рамках програми NASA.
Випробування транслюватимуть у YouTube.
Компанія має випробувати черговий прототип корабля, який отримав назву SN15. Корабель, як і під час минулих випробувань, повинен піднятися на висоту 10 кілометрів, перейти в горизонтальне положення та почати спуск, після чого здійснити посадку.
Як відомо, всі попередні випробування прототипів Starship закінчувалися вибухами, однак Ілон Маск не називає це невдачами, оскільки компанія отримує дані, які допомагають покращити корабель.
Нагадаємо, SpaceX виграла контракт з NASA на побудову космічного корабля, який поверне астронавтів на Місяць в рамках програми "Артеміда". Компанія запропонувала NASA свій корабель Starship.
Зазначимо, попередній прототип корабля Starship розбився під час випробувального польоту. Минулого разу компанія вирішила здійснити випробування, попри погану погоду.
Додамо, восьмий та дев'ятий прототипи Starship вибухнули під час своєї посадки, а прототип SN10 розлетівся на друзки вже після приземлення.