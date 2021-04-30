SpaceX сьогодні може провести чергові випробування корабля Starship. Трансляція

Компанія SpaceX американського винахідника Ілона Маска сьогодні, 30 квітня, може здійснити чергові випробування корабля Starship . Цей корабель повинен доставити астронавтів на Місяць в рамках програми NASA.

Компанія має випробувати черговий прототип корабля, який отримав назву SN15. Корабель, як і під час минулих випробувань, повинен піднятися на висоту 10 кілометрів, перейти в горизонтальне положення та почати спуск, після чого здійснити посадку.

Як відомо, всі попередні випробування прототипів Starship закінчувалися вибухами, однак Ілон Маск не називає це невдачами, оскільки компанія отримує дані, які допомагають покращити корабель.