SpaceX протягом доби запустила дві ракети з супутниками: відео

Американська компанія SpaceX, яка належить мільярдеру Ілону Маску, протягом дев'яти годин запустила дві ракети Falcon 9 із супутниками на борту.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Space .

Останній апарат було розгорнуто на орбіті через 32 хвилини й 20 секунду після запуску ракети з космодрому у Флориді.

Через дев'ять годин, 05.59 за київським часом, компанія запустила другу ракету Falcon 9 з британським супутником I-6 F2 телекомунікаційної компанії Inmarsat на борту.

Спочатку компанія вивела на орбіту 51 супутник інтернет-зв’язку Starlink. Ракета була запущена з космодрому у Каліфорнії.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що нещодавно SpaceX провела наземне випробування своєї нової потужної ракети Starship, яка має доставити людей на Марс.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.