SpaceX в течение суток запустила две ракеты со спутниками: видео

Американская компания SpaceX, принадлежащая миллиардеру Илону Маску, за девять часов запустила две ракеты Falcon 9 со спутниками на борту.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Space .

Первоначально компания вывела на орбиту 51 спутник интернет-связи Starlink. Ракета была запущена из космодрома в Калифорнии.

Через девять часов, 05:59 по киевскому времени, компания запустила вторую ракету Falcon 9 с британским спутником I-6 F2 телекоммуникационной компании Inmarsat на борту.

Последний аппарат был развернут на орбите через 32 минуты и 20 секунд после запуска ракеты с космодрома во Флориде.