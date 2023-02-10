SpaceX випробувала свою найпотужнішу ракету, яка має вирушити на Марс
Компанія Ілона Маска SpaceX провела наземне випробування своєї нової потужної ракети Starship, яка має доставити людей на Марс.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The New York Times.
У ході випробувань успішно відпрацювали 31 із 33 випробуваних двигунів першого ступеня: один не був запущений, а один заглух відразу після старту. За словами інженерів, 31 двигуна було б достатньо, щоб ракета вийшла на орбіту.
Понад 110 тисяч людей дивилися пряму трансляцію випробувань на сайті NASA. Стендові випробування ракети проходили на полігоні Starship у Бока-Чіка, штат Техас.
Починаючи з грудня 2020 року, компанія провела серію випробувальних польотів прототипів Starship на кілька миль вгору, щоб з'ясувати процедуру посадки. Після кількох невдалих спроб у травні 2021 року SpaceX вдалося запустити та приземлити Starship без пошкоджень.
Starship - це надважка багаторазова ракета нового покоління, у якої обидві ступені здатні сідати на хвіст. Її головною особливістю має стати можливість виводити на орбіту близько 150 тонн вантажу, а також дозаправляти корабель за допомогою паливних танкерів із модифікованих верхніх сходів.
Views з drone of Booster 7's static fire test pic.twitter.com/KN4sk1nohf- SpaceX (@SpaceX) February 9, 2023
Раніше ми писали, що SpaceX готується до першого в історії орбітального випробувального польоту програми Starship.
Нагадаємо, під час презентації Starship Ілон Маск показав, як відбуватиметься колонізація Марса.
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