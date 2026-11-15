SpaceX пояснила Україні обмеження швидкості терміналів Starshield

"Україна обговорила з компанією SpaceX обмеження швидкості, з якими стикаються українські військові вздовж лінії зіткнення та на окупованих українських територіях. У відповідь там повідомили, що йдеться про технічну проблему", - написав Нік Шифрін.

За словами журналіста, про це він дізнався від тимчасового повіреного у справах України у США Дениса Сєніка.

Водночас вказано, що Київ досі не отримав додаткових роз'яснень щодо того, чому обмеження швидкості на окупованих територіях діють уже п'ять днів поспіль.

Нагадаємо, 12 листопада глава держави Володимир Зеленський заявив, що останніми днями в роботі Starshield на території України спостерігаються масштабні перебої. За словами президента, збої фіксують уздовж усієї лінії фронту та на тимчасово окупованих територіях.

"На жаль, уже є влучання через те, що засоби збиття не розвивають достатню швидкість та не встигають перехопити. На жаль, це допомагає росіянам вбивати більше українців та завдавати по Україні більше влучних ударів", - наголосив Зеленський.

До речі, попередній збій у роботі терміналів Starlink стався 14 жовтня. Тоді військова версія супутникового зв'язку Starshield почала некоректно працювати під час руху зі швидкістю понад приблизно 160 км/год. Щойно транспорт перевищував цей поріг, термінали втрачали з'єднання. Це, зокрема, ускладнило роботу дронів-перехоплювачів, за допомогою яких українські військові збивають російські "шахеди".

Як повідомляли джерела РБК-Україна, встановлені обмеження також негативно вплинули на застосування мідлстрайків. Президент Володимир Зеленський закликав Ілона Маска вирішити проблему, наголосивши на загрозі нових жертв серед українців. Того ж дня Росія здійснила одну з наймасштабніших повітряних атак на Україну.

Увечері 14 жовтня Міністерство оборони заявило, що якість зв'язку на швидкості до 160 км/год вдалося покращити. Проте обмеження на швидкості 161 км/год продовжували діяти. У відомстві додали, що ведуть подальші переговори з партнерами та компанією SpaceX, аби гарантувати стабільність роботи сервісу та не допустити раптового введення нових обмежень.

Пізніше, 24 жовтня, джерела РБК-Україна в Міноборони повідомили, що роботу військових терміналів Starlink на швидкості понад 161 км/год відновлено.