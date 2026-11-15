SpaceX объяснила Украине ограничение скорости терминалов Starshield

"Украина обсудила с компанией SpaceX ограничения скорости, с которыми сталкиваются украинские военные вдоль линии столкновения и на оккупированных украинских территориях. В ответ там сообщили, что речь идет о технической проблеме", - написал Ник Шифрин.

По словам журналиста, эту информацию он получил от временного поверенного в делах Украины в США Дениса Сеника.

В то же время отмечается, что Киев до сих пор не получил дополнительных разъяснений относительно того, почему ограничения скорости на оккупированных территориях действуют уже пять дней подряд.

Напомним, 12 ноября президент Владимир Зеленский заявил, что в последние дни в работе Starshield на территории Украины наблюдаются масштабные перебои. По словам главы государства, сбои фиксируют вдоль всей линии фронта и на временно оккупированных территориях.

"К сожалению, уже есть попадания из-за того, что средства поражения не развивают достаточную скорость и не успевают перехватить. К сожалению, это помогает россиянам убивать больше украинцев и наносить по Украине больше точных ударов", - подчеркнул Зеленский.

Напомним, предыдущий сбой в работе терминалов Starlink произошел 14 октября. Тогда военная версия спутниковой связи Starshield начала некорректно работать при движении со скоростью свыше примерно 160 км/ч. Как только транспорт превышал этот порог, терминалы теряли соединение. Это, в частности, осложнило работу дронов-перехватчиков, с помощью которых украинские военные сбивают российские "шахеды".

Как сообщали источники РБК-Украина, установленные ограничения также негативно повлияли на применение мидлстрайков. Президент Владимир Зеленский призвал Илона Маска решить проблему, указав на угрозу новых жертв среди украинцев. В тот же день Россия совершила одну из самых масштабных воздушных атак на Украину.

Вечером 14 октября Министерство обороны заявило, что качество связи на скорости до 160 км/ч удалось улучшить. Однако ограничение на скорости 161 км/ч продолжало действовать. В ведомстве добавили, что продолжают переговоры с партнерами и компанией SpaceX, чтобы обеспечить стабильную работу сервиса и не допустить внезапного введения новых ограничений.

Позже, 24 октября, источники РБК-Украина в Минобороны сообщили о восстановлении работы военных терминалов Starlink на скорости свыше 161 км/ч.