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США роками просили Маска змінювати роботу Starlink в різних країнах, - Reuters

13:53 24.10.2026 Сб
2 хв
aimg Тетяна Степанова
США роками просили Маска змінювати роботу Starlink в різних країнах, - Reuters Фото: Ілон Маск (Getty Images)
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Адміністрації колишнього президента США Джо Байдена та чинного президента Дональда Трампа неодноразово просили американського мільярдера Ілона Маска вмикати або вимикати доступ до терміналів Starlink у різних країнах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

За словами колишніх високопосадовців США, Вашингтон просив як обмежувати роботу системи в окремих регіонах, так і розширювати її доступність для підтримки військових і забезпечення інтернет-зв'язку.

За часів Байдена американська влада, зокрема, просила SpaceX відключити Starlink, щоб не допустити його використання пов’язаними з Іраном збройними угрупованнями в Ємені та Лівані.

Водночас адміністрація домагалася активації сервісу в Україні - задля розширення його використання українськими військовими.

У жовтні 2023 року, під час бойових дій між Ізраїлем і бойовиками Хезболли на півдні Лівану, розвідка повідомила Білий дім про можливий доступ пов’язаних із угрупованням осіб до супутникових терміналів.

Подібні побоювання виникли й у 2024 році щодо хуситів у Ємені, коли США проводили повітряну кампанію проти цього угруповання.

В іншому випадку американська влада попросила SpaceX активувати Starlink в Ірані під час протестів, які почалися у вересні 2022 року після смерті Махси Аміні. Її закатували за неналежне носіння хіджабу".

За словами одного з колишніх посадовців, адміністрація допомогла доправити термінали Starlink до країни, однак він не уточнив їхню кількість.

Адміністрація Трампа також зверталася до Маска з проханням забезпечити роботу Starlink в Ірані після американсько-ізраїльських ударів у 2025 та 2026 роках.

За словами колишнього високопосадовця адміністрації Трампа та ще одного співрозмовника Reuters, метою було поліпшити доступ до інтернету й комунікацій для учасників антиурядових протестів.

Нагадаємо, останніх 10 днів в Україні була обмежена робота "військового пакету" Starlink на швидкості понад 160 км/год.

І адміністрація президента США Дональда Трампа, й сам Ілон Маск заявляли, що вони до цього непричетні.

Сьогодні стало відомо, що в Україні військовий Starlink відновив роботу на швидкості понад 161 км/год.

Наразі Міноборони фіксує швидкість понад 400 км/год, зв'язок стабільний.

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