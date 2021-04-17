SpaceX построит корабль для высадки миссии NASA на Луну

Получив контракт на 2,9 миллиона долларов, SpaceX оставила позади такие компании, как Blue Origin Джеффа Безоса, которая сотрудничает с Lockheed Martin, Northrop Grumman и Darper. Еще одним конкурентом SpaceX выступала Dynestics, крупный оборонный подрядчик.

В NASA изначально выбрали все три компании для выполнения начальной фазы контракта, и ожидалось, что две из них займутся строительством посадочного лунного модуля.

Что касается других крупных программ, в NASA выбирали нескольких поставщиков, чтобы стимулировать конкуренцию и обеспечить резерв на случай, если один из них не сможет выполнить задачу.

Программа Artemis, в рамках которой запланирована высадка астронавтов на Луну, была запущена при администрации бывшего президента США Дональда Трампа и поддержана администрацией Джо Байдена. В этом году Конгресс США выделил на программу Artemis 850 миллионов долларов, что гораздо меньше чем 3,3 миллиарда, которые необходимы для того, чтобы уложиться в сроки до 2024 года. Но отказываться от программы не планируется.