SpaceX доставит миссию NASA на Луну

Американская частная компания SpaceX доставит аппарат "Гриффин-1" NASA на Луну в 2023 году. Запуск миссии будет происходить с помощью ракетоносителя Falcon Heavy.

При этом условия сделки не разглашаются. На сайте SpaceX указано, что розничная цена за один запуск ракетоносителя Falcon Heavy составляет 90 млн долларов. Это значительно дешевле, чем предлагают государственные контракты.

"Добраться Луны - это не просто построить космический корабль, это значит получить законченное решение для выполнения миссии. Falcon Heavy от SpaceX завершает наше решение для миссии "Гриффин-1", обеспечив проверенный ракетоноситель, который доставит нас по нашей траектории к Луне", - сказал директор миссии "Гриффин-1" Дэниел Гиллис.