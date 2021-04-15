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SpaceX доставит миссию NASA на Луну

Новина українською → США, Четверг 15 апреля 2021 10:16
SpaceX доставит миссию NASA на Луну Фото: миссия NASA планирует отправиться на Луну в 2023 году (nasa.gov)
Автор: Игорь Литвиненко

Американская частная компания SpaceX доставит аппарат "Гриффин-1" NASA на Луну в 2023 году. Запуск миссии будет происходить с помощью ракетоносителя Falcon Heavy.

Об этом сообщает Space News.

При этом условия сделки не разглашаются. На сайте SpaceX указано, что розничная цена за один запуск ракетоносителя Falcon Heavy составляет 90 млн долларов. Это значительно дешевле, чем предлагают государственные контракты.

"Добраться Луны - это не просто построить космический корабль, это значит получить законченное решение для выполнения миссии. Falcon Heavy от SpaceX завершает наше решение для миссии "Гриффин-1", обеспечив проверенный ракетоноситель, который доставит нас по нашей траектории к Луне", - сказал директор миссии "Гриффин-1" Дэниел Гиллис.

Ранее Илон Маск сообщал, что его компания SpaceX собирается посадить свои ракеты Starship на поверхность Марса задолго до 2030 года.

Также сообщалось, что NASA подготовило первый отчет о погоде в марсианском кратере Езеро. Там располагается аппарат Perseverance.

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