SpaceX побудує корабель для висадки місії NASA на Місяць

Отримавши контракт на 2,9 мільйона доларів, SpaceX залишила позаду такі компанії, як Blue Origin Джефа Безоса, яка співпрацює з Lockheed Martin, Northrop Grumman і Darper. Ще одним конкурентом SpaceX виступала Dynestics, великий оборонний підрядник.

У NASA спочатку обрали всі три компанії для виконання початкової фази контракту, і очікувалося, що дві з них займуться будівництвом місячного посадкового модуля.

Що стосується інших великих програм, у NASA обирали декількох постачальників, щоб стимулювати конкуренцію і забезпечити резерв на випадок, якщо один з них не зможе виконати завдання.

Програму Artemis, в межах якої запланована висадка астронавтів на Місяць було запущено при адміністрації колишнього президента США Дональда Трампа і підтримано адміністрацією Джо Байдена. Цього року Конгрес США виділив на програму Artemis 850 мільйонів доларів, що набагато менше ніж 3,3 мільярда, які необхідні для того, щоб укластися в терміни до 2024 року. Але відмовлятися від програми не планується.