SpaceX показала захватывающее видео запуска ракеты Falcon 9

1 февраля компания Маска отправила на орбиту итальянский спутник дистанционного зондирования COSMO-SkyMed.

Во время успешного запуска ракеты Falcon 9, через некоторое время полета, а именно после запуска двигателя Merlin - происходит отделение обтекателей полезной нагрузки и самих ступеней.

В этот же раз, первая ступень приземлилась не на платформу, расположенную в океане, а на землю.

Чем особенна Falcon 9?

Многоразовая ракета средней грузоподъемности, способная запускать в космос груз весом до 22,8 тонны.

Во время запуска Falcon 9 способна разогнаться до скорости 5000 км/ч, после чего двигатель первой ступени отключается и она отделяется от второй. После этого он снова включает его и возвращается на платформу.