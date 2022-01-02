SpaceX перенесла первый орбитальный полет Starship: названы новые сроки

Компания SpaceX перенесла первый орбитальный полет космического корабля Starship. Он состоится в марте.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на Space.com .

Федеральное управление гражданской авиации США перенесло сроки завершения программной экологической оценки космодрома компании в Южном Техасе.

SpaceX планировала осуществить запуск Starship в январе-феврале. Это было возможно при условии, что экологическая оценка будет завершена до 31 декабря, как планировалось. Впрочем, полет перенесли на март.

Аппарат Starship разрабатывается как корабль для доставки грузов и людей на Луну и Марс.