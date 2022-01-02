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SpaceX перенесла первый орбитальный полет Starship: названы новые сроки

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Калифорния, Воскресенье 02 января 2022 12:51
SpaceX перенесла первый орбитальный полет Starship: названы новые сроки Фото: SpaceX перенесла на весну первый орбитальный полет Starship (twitter.com/SpaceX)
Автор: Анастасия Рокитна

Компания SpaceX перенесла первый орбитальный полет космического корабля Starship. Он состоится в марте.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Space.com.

Федеральное управление гражданской авиации США перенесло сроки завершения программной экологической оценки космодрома компании в Южном Техасе.

SpaceX планировала осуществить запуск Starship в январе-феврале. Это было возможно при условии, что экологическая оценка будет завершена до 31 декабря, как планировалось. Впрочем, полет перенесли на март.

Аппарат Starship разрабатывается как корабль для доставки грузов и людей на Луну и Марс.

Напомним, в интервью ученому Маск предложил политическую систему для первых поселенцев на Марсе.

Отметим, в апреле Илон Маск предложил построить базу на Луне и город на Марсе.

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