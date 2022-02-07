RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

SpaceX показала захоплююче відео запуску ракети Falcon 9

Автор: Сергій Пишкін

Компанія SpaceX, яка належить підприємцю Ілону Маску, поділилася кадрами запуску ракети-носія Falcon 9. На відео можна побачити відділення першого ступеня під час виконання нещодавньої місії.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Youtube-канал SpaceX.

1 лютого компанія Маска відправила на орбіту італійський супутник дистанційного зондування COSMO-SkyMed.

Під час успішного запуску ракети Falcon 9, через деякий час польоту, а саме після запуску двигуна Merlin - відбувається відокремлення обтічників корисного навантаження й самих ступенів.

Цього ж разу, перший ступінь приземлився не на платформу, що розташована в океані, а на землю.

Чим особлива Falcon 9?

Багаторазова ракета середньої вантажності, здатна запускати у космос вантаж вагою до 22,8 тонни.

Під час запуску, Falcon 9 здатна розігнатися до швидкості 5000 км/год, після чого двигун першого ступеня вимикається і він відокремлюється від другого. Після цього він знову вмикає його та повертається на платформу.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що SpaceX готується до нової презентації щодо надважкої ракети Starship вже 10 лютого. Перший орбітальний політ ракети запланований вже цього березня.

Читайте РБК-Україна в Google News
SpaceX