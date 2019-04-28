SpaceX снова перенесла запуск корабля Dragon

Американская компания SpaceX заявила об очередном переносе запуска космического корабля Dragon. Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на страницу SpaceX в Twitter.

По данным компании, запуск ракеты Falcon 9 с космическим кораблем Dragon состоится 1 мая, а не 30 апреля, как планировалось ранее.

Отмечается, что компания завершила статические огневые испытания ракеты Falcon 9. Запуск состоится на базе военно-воздушных сил США во Флориде.

Напомним, ранее NASA заявило о переносе запуска космического корабля Dragon компании SpaceX. В агентстве отметили, что Falcon 9 и Dragon готовы к запуску, но 30 апреля лучше всего подходит для запуска из-за возможностей МКС и механики орбиты.

РБК-Украина писало, что американская компания SpaceX провалила испытания двигателя для нового корабля Crew Dragon, на котором в будущем планируется доставлять астронавтов на МКС и обратно. Финальный тест двигателя для корабля Crew Dragon завершился "аномалией" на испытательной капсуле корабля.

Добавим, 17 апреля с космодрома Wallops в штате Вирджиния стартовала ракета-носитель Antares с космическим кораблем Cygnus, который должен доставить груз на Международную космическую станцию. Первая ступень ракеты-носителя Antares была разработана украинскими специалистами.