В США запустили частично созданную в Украине ракету с грузом для МКС

Фото: ракета-носитель Antares (spaceflightinsider.com)

Грузовой космический корабль Cygnus доставит на МКС около 3,5 тонн груза

С космодрома Wallops в штате Вирджиния в среду, 17 апреля, в 23:46 по Киеву стартовала ракета-носитель Antares с космическим кораблем Cygnus, который должен доставить груз на Международную космическую станцию (МКС). Об этом сообщает сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение американского аэрокосмического агентства NASA в Twitter.

В NASA отметили, что запуск прошел в штатном режиме, первая ступень отделилась примерно через три минуты после старта.

Стыковка Cygnus с Международной космической станцией запланирована на 19 апреля.

Грузовой корабль доставит на МКС около 3,5 тонн груза, среди которого продовольствие и оборудование для проведения научных исследований.

Ракета-носитель и грузовой корабль принадлежат корпорации Northrop Grumman.

Отметим, первая ступень ракеты-носитель Antares разработана украинскими специалистами. В создании ракеты участвовало, в частности, конструкторское бюро "Южное", в сотрудничестве с другими отечественными предприятиями построив основную конструкцию первой ступени двигателя для космического корабля.

3-2-1… and we have LIFTOFF! @NorthropGrumman’s Antares rocket launched from @NASA_Wallops in Virginia at 4:46pm ET. Heading to @Space_Station, the #Cygnus spacecraft will deliver ~7,600 pounds of cargo. Watch as it continues its journey into space: https://t.co/HSWfhjcK5u pic.twitter.com/cAvUjttzru — NASA (@NASA) April 17, 2019

Напомним, в марте космический корабль Crew Dragon американской частной аэрокосмической компании SpaceX Илона Маска успешно пристыковался с Международной космической станцией.