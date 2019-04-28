SpaceX знову перенесла запуск корабля Dragon

Американська компанія SpaceX заявила про чергове перенесення запуску космічного корабля Dragon. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку SpaceX у Twitter.

За даними компанії, запуск ракети Falcon 9 з космічним кораблем Dragon відбудеться 1 травня, а не 30 квітня, як планувалося раніше.

Зазначається, що компанія завершила статичні вогневі випробування ракети Falcon 9. Запуск відбудеться на базі військово-повітряних сил США у Флориді.

Нагадаємо, раніше NASA заявило про перенесення запуску космічного корабля Dragon компанії SpaceX. В агентстві відзначили, що Falcon 9 і Dragon готові до запуску, але 30 квітня краще всього підходить для запуску через можливості МКС і механіку орбіти.

РБК-Україна писало, що американська компанія SpaceX провалила випробування двигуна для нового корабля Crew Dragon, на якому в майбутньому планують доставляти астронавтів на МКС і назад. Фінальний тест двигуна для корабля Crew Dragon завершився "аномалією" на випробувальній капсулі корабля.

Додамо, 17 квітня з космодрому Wallops у штаті Вірджинія стартувала ракета-носій Antares з космічним кораблем Cygnus, що має доставити вантаж на Міжнародну космічну станцію. Перша ступінь ракети-носія Antares була розроблена українськими фахівцями.