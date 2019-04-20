ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

NASA отложило запуск космического корабля Dragon

Новости » Телеком & IT    20.04.2019 - 09:48
NASA отложило запуск космического корабля Dragon
Иллюстративное фото (NASA)

Запуск Dragon отложили до 30 апреля

Американское космическое агентство NASA заявило о переносе запуска космического корабля Dragon компании SpaceX. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NASA.

Как сообщается, запуск ракеты-носителя Falcon и космического корабля Dragon, который отправится к Международной космической станции (МКС), отложили до 30 апреля 2019.

В агентстве отметили, что Falcon 9 и Dragon были готовы к запуску ранее, но "30 апреля является наиболее приемлемой датой как для NASA, так и для SpaceX из-за ограничения возможности станции и механики орбиты".

"Dragon планируется запустить в 04:22 (11:22 по киевскому времени, - ред.) во вторник, 30 апреля, на ракете-носителе Falcon 9 с 40-го космического стартового комплекса на станции авиабазе Кейп-Канаверал во Флориде", - рассказали в агентстве.

Напомним, 17 апреля с космодрома Wallops в штате Вирджиния стартовала ракета-носитель Antares с космическим кораблем Cygnus, который должен доставить груз на Международную космическую станцию. Первая ступень ракеты-носителя Antares была разработана украинскими специалистами.

Добавим, в марте космический корабль Crew Dragon американской частной аэрокосмической компании SpaceX Илона Маска успешно пристыковался к Международной космической станции.

SpaceX потеряла ускоритель ракеты Falcon Heavy SpaceX запустила Falcon Heavy с саудовским спутником
Выборы 2019 Дебаты Зеленского и Порошенко: онлайн Результаты выборов президента Украины
Новости Украины NASASpaceX
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь