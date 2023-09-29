SpaceX отримала перший контракт від Космічних сил США по програмі Starshield

Компанія SpaceX, яка належить мільярдеру Ілону Маску, отримала перший контракт від Космічних сил США щодо надання спеціалізованого супутникового зв'язку для військових в межах нової програми Starshield.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg .

Програма передбачає використання послуг зв'язку супутників на низькій навколоземній орбіті. Послуга надаватиметься за допомогою наявних супутників мережі Starlink, що, зі свого боку, розширює її роль в якості оборонного підрядника.

Сьогодні SpaceX змагається з United Launch Alliance за запуск корисного навантаження для нацбезпеки. Зокрема компанія отримала в червні поточного року контракт на надання супутникового в'язку Starlink українським військовим.

Недовіра до Маска

"Однак роль Маска в Україні зазнала критики після того, як у новій біографії з'явилася інформація про те, що минулого року він відкинув прохання українського уряду розширити покриття Starlink на окупований Росією Крим, щоб допомогти в атаці військово-морських безпілотників на російські об'єкти", - пише видання.

Це відбулось до того, як Пентагон уклав контракт зі SpaceX на надання послуг Starlink для України. Втім, кроки Маска і його розмова з російським диктатором Володимиром Путіним - викликали питання у деякі законодавці щодо надійності як постачальника Пентагону.

"SpaceX є головним підрядником і критично важливим галузевим партнером для Міністерства оборони, а також одержувачем мільярдів доларів, виділених платниками податків. Ми глибоко стурбовані здатністю і готовністю SpaceX перервати свої послуги за примхою пана Маска і з метою скувати самооборону суверенної країни, фактично захищаючи російські інтереси", - заявила група сенаторів-демократів у листі до міністра оборони Ллойда Остіна.

Однорічний контракт SpaceX на розробку Starshield було укладено 1 вересня. За словами прессекретаря ВПС США Енн Стефанек, контракт вартістю до 70 млн доларів "передбачає обслуговування Starshield".

Скандал з Маском

Нещодавно CNN оприлюднив уривок книги про Ілона Маска в якій йшлось про його зрив української атаки на російський флот. Мільярдер заявив, що нібито таємно наказав відключити Starlink над Кримом, аби не допустити удару по кораблях країни-терориста Росії.

Як уточнюється у книзі, він боявся, що такі дії призведуть до застосування ядерної зброї. Пізніше Маск виправдався за свої дії.