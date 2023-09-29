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SpaceX получила первый контракт от Космических сил США по программе Starshield

Пятница 29 сентября 2023 11:28
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SpaceX получила первый контракт от Космических сил США по программе Starshield Фото: SpaceX получила первый контракт от Космических сил США по программе Starshield (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Компания SpaceX, которая принадлежит миллиардеру Илону Маску, получила первый контракт от Космических сил США о предоставлении специализированной спутниковой связи для военных в рамках новой программы Starshield.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Программа предусматривает использование услуг связи спутников на низкой околоземной орбите. Услуга будет предоставляться с помощью имеющихся спутников сети Starlink, что, в свою очередь, расширяет ее роль в качестве оборонного подрядчика.

Сегодня SpaceX соревнуется с United Launch Alliance за запуск полезной нагрузки для нацбезопасности. В частности компания получила в июне текущего года контракт на предоставление спутниковой связи Starlink украинским военным.

Недоверие к Маску

"Однако роль Маска в Украине подверглась критике после того, как в новой биографии появилась информация о том, что в прошлом году он отверг просьбу украинского правительства расширить покрытие Starlink на оккупированный Россией Крым, чтобы помочь в атаке военно-морских беспилотников на российские объекты", - пишет издание.

Это произошло до того, как Пентагон заключил контракт со SpaceX на предоставление услуг Starlink для Украины. Впрочем, шаги Маска и его разговор с российским диктатором Владимиром Путиным - вызвали вопросы у некоторых законодателей относительно надежности как поставщика Пентагона.

"SpaceX является главным подрядчиком и критически важным отраслевым партнером для Министерства обороны, а также получателем миллиардов долларов, выделенных налогоплательщиками. Мы глубоко обеспокоены способностью и готовностью SpaceX прервать свои услуги по прихоти господина Маска и с целью сковать самооборону суверенной страны, фактически защищая российские интересы", - заявила группа сенаторов-демократов в письме к министру обороны Ллойду Остину.

Однолетний контракт SpaceX на разработку Starshield был заключен 1 сентября. По словам пресс-секретаря ВВС США Энн Стефанек, контракт стоимостью до 70 млн долларов "предусматривает обслуживание Starshield".

Скандал с Москвой

Недавно CNN обнародовал отрывок книги об Илоне Маске, в которой говорилось о его срыве украинской атаки на российский флот. Миллиардер заявил, что якобы тайно отдал приказ отключить Starlink над Крымом, чтобы не допустить удара по кораблям страны-террориста России.

Как уточняется в книге, он опасался, что такие действия приведут к применению ядерного оружия. Позже Маск оправдался за свои действия.

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