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SpaceX отправит на Луну спутник по контракту с криптовалютой Dogecoin

Автор: Даша Харченко

Компания Илона Маска SpaceX запустит на Луну спутник по контракту, оплаченному криптовалютой Dogecoin. Запуск запланирован на первый квартал 2022 года.

Об этом Маск написал в своем Twitter.

"SpaceX запустит спутник Doge-1 на Луну в следующем году. Миссия оплачена в Doge", - сказал он.

В канадской компании Geometric Energy Corporation (GEC), которой принадлежит спутник, подтвердили, что запуск Doge-1 на Луну будет полностью профинансирован Dogecoin.

Компания отправит спутник на Луну, воспользовавшись коммерческой программой запуска космических аппаратов, которую предлагает SpaceX.

"Официально оплатив Doge сделку такого масштаба, Geometric Energy Corporation и SpaceX укрепили Doge в статусе расчетной денежной единицы при ведении лунного бизнеса в космической области", - сообщил главный исполнительный директор GEC Сэмюэл Рид.

Перед этим сообщалось, что Илон Маск пошутил о криптовалюте Dogecoin, назвав ее "мошенничеством". После этого она резко упала.

Напомним, 5 мая компания SpaceX вывела на околоземную орбиту еще 60 спутников Starlink. Их вывели с помощью ракеты-носителя Falcon 9.

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Новости Украины SpaceXвалютаИлон МаскЛунакосмос