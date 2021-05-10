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SpaceX відправить на Місяць супутник за контрактом з криптовалютою Dogecoin

Автор: Даша Харченко

Компанія Ілона Маска SpaceX запустить на Місяць супутник за контрактом, оплаченим криптовалютою Dogecoin. Запуск запланований на перший квартал 2022 року.

Про це Маск написав у своєму Twitter.

"SpaceX запустить супутник Doge - 1 на місяць наступного року. Місія оплачена в Doge", - сказав він.

У канадській компанії Geometric Energy Corporation (GEC), якій належить супутник, підтвердили, що запуск Doge-1 на місяць буде повністю профінансований Dogecoin.

Компанія відправить супутник на місяць, скориставшись комерційною програмою запуску космічних апаратів, яку пропонує SpaceX.

"Офіційно сплативши Doge угоду такого масштабу, Geometric Energy Corporation і SpaceX зміцнили Doge в статусі розрахункової грошової одиниці при веденні місячного бізнесу в космічній області", - повідомив головний виконавчий директор GEC Семюел Рід.

Перед цим повідомлялося, що Ілон Маск пожартував про криптовалюту Dogecoin, назвавши її "шахрайством". Після цього вона різко впала.

Нагадаємо, 5 травня компанія SpaceX вивела на навколоземну орбіту ще 60 супутників Starlink. Їх вивели за допомогою ракети-носія Falcon 9.

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