SpaceX відправить на Місяць супутник за контрактом з криптовалютою Dogecoin

Компанія Ілона Маска SpaceX запустить на Місяць супутник за контрактом, оплаченим криптовалютою Dogecoin. Запуск запланований на перший квартал 2022 року.

Про це Маск написав у своєму Twitter.

"SpaceX запустить супутник Doge - 1 на місяць наступного року. Місія оплачена в Doge", - сказав він.



У канадській компанії Geometric Energy Corporation (GEC), якій належить супутник, підтвердили, що запуск Doge-1 на місяць буде повністю профінансований Dogecoin.

Компанія відправить супутник на місяць, скориставшись комерційною програмою запуску космічних апаратів, яку пропонує SpaceX.



"Офіційно сплативши Doge угоду такого масштабу, Geometric Energy Corporation і SpaceX зміцнили Doge в статусі розрахункової грошової одиниці при веденні місячного бізнесу в космічній області", - повідомив головний виконавчий директор GEC Семюел Рід.