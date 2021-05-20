SpaceX отправит на Луну модуль компании украинского бизнесмена для программы "Артемида"

Американская компания SpaceX согласилась доставить на Луну модуль Blue Ghost компании Firefly Aerospace украинского бизнесмена Максима Полякова. Запуск должен состояться в 2023 году в рамках космической программы "Артемида" .

Модуль Blue Ghost отправится к Луне на ракете Falcon 9, которая уже совершила более 10 вылетов на орбиту со спутниками и космическими кораблями CrewDragon. Модуль повезет на Луну десять полезных грузов NASA для исследований в рамках программы "Артемида".

"Миссия Blue Ghost будет включать доставку полезных грузов NASA, которые будут поддерживать научные лунные исследования и способствовать развитию устойчивого присутствия на Луне в рамках программы "Артемида", - сказал вице-президент SpaceX по коммерческим продажам Том Очинеро.